Enorma Jean, un autore di Drag Race: "Questo non andrà in onda non dò la liberatoria". (Di martedì 15 febbraio 2022) Elecktra Bionic è, come abbiamo già visto su Discovery+ prima e su RealTime poi, la vincitrice della prima edizione di Drag Race Italia, ma è Enorma Jean la vera protagonista indiscussa. La sciura milanese più giovane d'Italia ha portato sul mainstage il suo talento, ma ha anche dato pepe alle dinamiche litigando con tutte le sue colleghe e con tutti gli autori. La squalifica è stato il passo successivo. Nel corso di questi mesi ha più volte rilasciato dichiarazioni contro gli autori, ma è stato al termine dell'ultimo episodio andato in onda su RealTime che è entrata nei dettagli. Enorma Jean, infatti, ha apertamente attaccato il capoprogetto su Instagram: "La falsità, l'ipocrisia e la voglia di protagonismo alla faccia delle artiste. La prossima volta mettiti tu in ...

