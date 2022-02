Djokovic 'Pronto a rinunciare ai grandi tornei, non mi vaccino' (Di martedì 15 febbraio 2022) Il tennista serbo: "Non sono un 'no vax', sostengo il diritto di scelta". LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo l'affaire Australian Open e dopo diversi giorni di silenzio, il numero uno del tennis mondiale, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Il tennista serbo: "Non sono un 'no vax', sostengo il diritto di scelta". LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo l'affaire Australian Open e dopo diversi giorni di silenzio, il numero uno del tennis mondiale, ...

Advertising

SkyTG24 : Djokovic: 'Non sono no-vax, ma pronto a sacrificare tornei se costretto a vaccinarmi' - capuanogio : #Djokovic alla #BBC conferma di non essersi mai vaccinato, nega di aver taroccato il test di dicembre e si dice pro… - FiorinoLuca : Novak Djokovic ???? ha confidato alla BBC di essere pronto a NON partecipare a tornei prestigiosi come Wimbledon e il… - paolonederoma : RT @a_meluzzi: Novak Djokovic, il crociato anti-vaccino: 'Pronto a sacrificare tutto', le parole che sconvolgono il mondo – Libero Quotidia… - Giornaleditalia : #italpresssport Djokovic 'Pronto a rinunciare ai grandi tornei, non mi vaccino' -