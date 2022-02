Djokovic: «Non sono no vax, ma rinuncio ai tornei se devo vaccinarmi contro il Covid» (Di martedì 15 febbraio 2022) Il numero uno del tennis mondiale parla per la prima volta alla BBC dopo l'espulsione dall'Australia. «Sostengo il diritto di scelta di un individuo» ha detto Novak Djokovic che potrebbe saltare i tornei dello Slam a partire dal Roland Garros Leggi su vanityfair (Di martedì 15 febbraio 2022) Il numero uno del tennis mondiale parla per la prima volta alla BBC dopo l'espulsione dall'Australia. «Sostengo il diritto di scelta di un individuo» ha detto Novakche potrebbe saltare idello Slam a partire dal Roland Garros

