Consulta | E' inammissibile il referendum sull' eutanasia Cappato | Per noi è una brutta notizia

(Di martedì 15 febbraio 2022) La Corte costituzionale ha dichiaratoil quesito che chiede di depenalizzare l'omicidio del consenziente . I 15 giudici della Corte costituzionale riuniti in camera di consiglio, hanno ...

Advertising

pietroraffa : ??= = = Referendum: Consulta, inammissibile quesito eutanasia (AGI) Brutta, bruttissima notizia #Referendum - Tommasolabate : La Consulta dichiara inammissibile il quesito referendario sull’eutanasia. I giudici costituzionali avranno avuto s… - RadioRadicale : ?? BREAKING La #Consulta ha giudicato inammissibile il #referendum sull’eutanasia legale. - MattiaMorbidoni : RT @TgLa7: #Referendum, #Consulta: 'Inammissibile quesito su #eutanasia' - AngekoC : #eutanasia 1,2 milioni di firme buttate nel wc. La consulta formata da vecchi bigotti lo ritiene ‘inammissibile’.… -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta inammissibile

Lo ha detto al 'Tg1' Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, commentando la decisione dellache ha dichiaratoil referendum sull'omicidio del consenziente. "È ...... l'Ufficio comunicazione fa sapere che la Corte costituzionale ha ritenutoil quesito ... dell'associazione Luca Coscioni , dopo la decisione arrivata dalla. " Sull'eutanasia ...In attesa del deposito della sentenza sull'eutanasia, l'Ufficio comunicazione fa sapere che la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, "a seguito ...In attesa del testo per esteso della sentenza, che sarà depositata nei prossimi, la Corte fa sapere di aver comunque ritenuto inammissibile il quesito ... dei requisiti introdotti dalla sentenza della ...