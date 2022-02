Concessioni balneari, i nodi della questione oggi in Cdm (Di martedì 15 febbraio 2022) Evitare che la procedura di infrazione europea si traduca in una maxi-sanzione, tutelando, allo stesso tempo, gli interessi legittimi. Sembra questa la linea adottata dal Governo in tema di Concessioni balneari. questione che – all’indomani della discussione generale sulla mozione di indirizzo di Fratelli d’Italia contro la direttiva Bolkestein e del rinvio del voto che rischiava di spaccare la maggioranza – sarà discussa oggi in Consiglio dei ministri con l’obiettivo di individuare nuove misure ad hoc. Si prospetta, come ha assicurato pochi giorni fa il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in un’intervista al Messaggero, una soluzione che “protegga il settore” attraverso la tutela degli interessi delle imprese a conduzione familiare tipiche del comparto e degli investimenti finora sostenuti. Ma se ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 febbraio 2022) Evitare che la procedura di infrazione europea si traduca in una maxi-sanzione, tutelando, allo stesso tempo, gli interessi legittimi. Sembra questa la linea adottata dal Governo in tema diche – all’indomanidiscussione generale sulla mozione di indirizzo di Fratelli d’Italia contro la direttiva Bolkestein e del rinvio del voto che rischiava di spaccare la maggioranza – sarà discussain Consiglio dei ministri con l’obiettivo di individuare nuove misure ad hoc. Si prospetta, come ha assicurato pochi giorni fa il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in un’intervista al Messaggero, una soluzione che “protegga il settore” attraverso la tutela degli interessi delle imprese a conduzione familiare tipiche del comparto e degli investimenti finora sostenuti. Ma se ...

