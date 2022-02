Cazzano Sant’Andrea | schianto in auto | gravissima una donna

Leggi su bergamonews

(Di martedì 15 febbraio 2022). Grave incidente nella mattinata di martedì 15 febbraio a, attorno alle 9, lungo via Giuseppe Mazzini. Unadi 61 anni è in gravissime condizioni dopo che l’sulla quale viaggiava è uscita di strada schiantandosi contro un muretto. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’medica e i vigili del fuoco: data la gravità della situazione era stato allertato anche l’elisoccorso, ma le condizioni meteo non hanno consentito il decollo da Bergamo. Laè stata trovata già in arresto cardio circolatorio ed è stata trasportata con estrema urgenza all’ospedale Bolognini di Seriate, con manovre di rianimazione in corso.