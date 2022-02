Calcio: Lega A, entro febbraio nuova Assemblea elettiva, basterà maggioranza semplice (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - L'Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi, in presenza nella sede di Via Rosellini a Milano dopo oltre due anni, con la partecipazione di tutte le Società. In avvio di riunione, dopo l'approvazione del verbale della precedente Assemblea, l'AD Luigi De Siervo ha informato i Club su diversi temi sportivi e commerciali. Le venti Società hanno ribadito, all'unanimità, di condividere il contenuto della lettera inviata lo scorso 11 febbraio dal Vicepresidente Luca Percassi al Presidente Figc Gabriele Gravina, con la quale - in ottica di collaborazione e di spirito di sistema con la Figc - era stato richiesto il rinvio a fine marzo del termine posto per l'adeguamento dello Statuto della Lega ai Principi Informatori federali. A tal proposito, nel corso della riunione i Club ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - L'dellaSerie A si è svolta oggi, in presenza nella sede di Via Rosellini a Milano dopo oltre due anni, con la partecipazione di tutte le Società. In avvio di riunione, dopo l'approvazione del verbale della precedente, l'AD Luigi De Siervo ha informato i Club su diversi temi sportivi e commerciali. Le venti Società hanno ribadito, all'unanimità, di condividere il contenuto della lettera inviata lo scorso 11dal Vicepresidente Luca Percassi al Presidente Figc Gabriele Gravina, con la quale - in ottica di collaborazione e di spirito di sistema con la Figc - era stato richiesto il rinvio a fine marzo del termine posto per l'adeguamento dello Statuto dellaai Principi Informatori federali. A tal proposito, nel corso della riunione i Club ...

