Bernal | progressi continui | non lo ferma più nessuno

(Di martedì 15 febbraio 2022) Continua la riabilitazione per Egan, come mostra lui stesso sui social. Il corridore della Ineos lo scorso 24 gennaio si stava allenando sull'asfalto di casa in Colombia, quando ha impattato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bernal progressi

Continua la riabilitazione per Egan, come mostra lui stesso sui social. Il corridore della Ineos lo scorso 24 gennaio si stava allenando sull'asfalto di casa in Colombia, quando ha impattato violentemente contro un autobus: per ...... il medico a capo del team che si è occupato di tutte le operazioni a cuisi è sottoposto, si è detto soddisfatto deidel campione e ha raccontato l'esperienza in sala operatoria: 'I ...il medico a capo del team che si è occupato di tutte le operazioni a cuisi è sottoposto Bernal, si è detto soddisfatto dei progressi del campione e ha raccontato l’esperienza in sala operatoria: “Il ...Manuel Ignacio Gutiérrez Zamora, il medico a capo del team che si è occupato di tutte le operazioni a cuisi è sottoposto Bernal, si è detto soddisfatto dei progressi del campione e ha ...