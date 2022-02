Balneari | dal Cdm via libera all' unanimità alla riforma delle concessioni

(Di martedì 15 febbraio 2022) Viaanche a un disegno di legge che prevede una delega al governo per l'adozione, entro sei mesi, di uno o più decreti legislativi per semplificare la disciplina sulledemaniali per ...

Advertising

il_pucciarelli : Andare a gara dal 2024, certo sì, intanto nel 2023 alle elezioni vince la destra e qualcosa si reinventano, e così… - repubblica : Balneari, approvata la riforma delle concessioni. Lidi a gara dal 2024 - telodogratis : Concessioni balneari, lidi a gara dal 2024: il provvedimento - tfabiani2 : RT @RaiNews: Spiagge, si cambia. Il governo all'unanimità approva le nuove regole #balneari - telodogratis : Concessioni balneari, stop alla proroga: via alle gare dal 2024 -

Ultime Notizie dalla rete : Balneari dal

... sono quelli di assicurare un utilizzo più sostenibile del demanio marittimo ; favorirne la pubblica fruizione; promuovere un maggiore concorrenza sulle concessioni...09% Eur / Usd 1,1357 +0,47% Spread 166,65 Dati di mercato Leggi anche Concessionia gara, ma con paracadute: "Tutelate le aziende familiari" Meno paletti per il Superbonus, il decreto ...Concessioni balneari, via libera del Consiglio dei ministri all’unanimità all’emendamento al ddl sulla concorrenza che interviene sulle concessioni prevedendo la messa a gara dal 1 gennaio 2024. Stop ...“Noi siamo estremamente sorpresi circa il modo e l’approccio che si è avuto per gestione della vicenda relativa alle concessioni dei balneari. Siamo stati convocati dal governo per ben tre volte con ...