Assegno unico: per i figli fino a 21 anni è riconosciuto se iscritti a scuola (Di martedì 15 febbraio 2022) Con la circolare del 9 febbraio l'Inps fornisce le istruzioni sull’Assegno unico e universale figli introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. L'Assegno spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 febbraio 2022) Con la circolare del 9 febbraio l'Inps fornisce le istruzioni sull’e universaleintrodotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. L'spetta per ognio minorenne a carico e per ciascuno maggiorenne a caricoal compimento del ventunesimo anno di età. L'articolo .

Advertising

febbraioNERO15 : @doluccia16 Tu ci scherzi. Ma lo sai che pagheremo l'assegno unico ai figli degli Extracomunitari fino all'età di 2… - orizzontescuola : Assegno unico: per i figli fino a 21 anni è riconosciuto se iscritti a scuola - Radio24_news : A chi spetta il nuovo Assegno Unico Universale per i figli? Come ottenerlo? Da quando si riceverà? @2didenari rispo… - frafilippi69 : RT @Stamparomana: ?? Accordo Stampa Romana Caf Uil su Isee, assegno unico, servizi fiscali e tributari. Sconti per i nostri iscritti. Info,… - Stamparomana : ?? Accordo Stampa Romana Caf Uil su Isee, assegno unico, servizi fiscali e tributari. Sconti per i nostri iscritti.… -