Amici 21: Rudy Zerbi imbambolato, Maria scioccata (Di martedì 15 febbraio 2022) Amici 21, Rudy Zerbi imbambolato, Maria scioccata: cosa è successo di recente al talent show della De Filippi. Nuova curiosa situazione al talent show di Maria De Filippi, questa volta però piuttosto simpatica; dopo gli attimi di spavento con Serena, con la conduttrice che ha frenato la Celentano nel continuare a criticare la giovane, ora L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 15 febbraio 2022)21,: cosa è successo di recente al talent show della De Filippi. Nuova curiosa situazione al talent show diDe Filippi, questa volta però piuttosto simpatica; dopo gli attimi di spavento con Serena, con la conduttrice che ha frenato la Celentano nel continuare a criticare la giovane, ora L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

infoitcultura : Amici 21, Rudy Zerbi lascia Maria De Filippi senza parole: ''Spudorato'' - annamirati : RT @prettyplumers: Per me Amici sono Anna e Rudy fierisssimi dei loro figli. #Amici20 #Amici21 #amemici20 - prettyplumers : Per me Amici sono Anna e Rudy fierisssimi dei loro figli. #Amici20 #Amici21 #amemici20 - Rosa12345171 : Ho visto amici solo per gli ospiti oggi. Inorridita da Maria e rudy per come trattano la tocca come oggetto sessual… - flawslou : “È allievo di Rudy…” “Eh…questa è una brutta cosa.” iniziata col botto questa puntata di amici -