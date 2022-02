Aldo Grasso fa a fette Nunzia De Girolamo e il suo “Ciao maschio” (Di martedì 15 febbraio 2022) Ciao maschio e quei racconti degli ospiti come intorno a un falò Corriere della sera, pagina 43, di Aldo Grasso. Questa non è una recensione, è un esercizio di manutenzione per non morire di premissite (il male della premessa). Si sa che un talk show si identifica con il conduttore o la conduttrice (bastava un termine solo?) e se un talk è insignificante la colpa principale ricade su chi è alla guida. Rai1 ha messo in onda la seconda stagione dl Ciao maschio (povero Ferreri!), il programma condotto da Nunzia De Girolamo. La trasmissione va in onda ben oltre la mezzanotte e questo, secondo la logica stringente del Palinsesto, è già un giudizio di merito. Ho usato l’aggettivo insignificante e devo subito chiarire per non essere accusato di ... Leggi su tvzoom (Di martedì 15 febbraio 2022)e quei racconti degli ospiti come intorno a un falò Corriere della sera, pagina 43, di. Questa non è una recensione, è un esercizio di manutenzione per non morire di premissite (il male della premessa). Si sa che un talk show si identifica con il conduttore o la conduttrice (bastava un termine solo?) e se un talk è insignificante la colpa principale ricade su chi è alla guida. Rai1 ha messo in onda la seconda stagione dl(povero Ferreri!), il programma condotto daDe. La trasmissione va in onda ben oltre la mezzanotte e questo, secondo la logica stringente del Palinsesto, è già un giudizio di merito. Ho usato l’aggettivo insignificante e devo subito chiarire per non essere accusato di ...

