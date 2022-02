Addio a Tony Fuochi, voce di Super Mario e dei Cavalieri dello Zodiaco (Di martedì 15 febbraio 2022) Se n'è andato all'età di 67 anni uno dei più famosi doppiatori di cartoni e videogiochi. Ricoverato a Padova dal 12 gennaio, il Covid non gli ha lasciato scampo Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Se n'è andato all'età di 67 anni uno dei più famosi doppiatori di cartoni e videogiochi. Ricoverato a Padova dal 12 gennaio, il Covid non gli ha lasciato scampo

Advertising

Crashtefano : RT @CrashBZone: Addio a Tony Fuochi, storica voce di N. Trance e di tanti altri personaggi amati by @danyq94 #crashbandicoot - CrashBZone : Addio a Tony Fuochi, storica voce di N. Trance e di tanti altri personaggi amati by @danyq94 #crashbandicoot - PCuratola : addio a Tony Fuochi; poi Peacock, film su Proietti, film sull'Ultima Cena - PCuratola : addio a Tony Fuochi; poi Peacock, film su Proietti, film sull’Ultima Cena - _poggy : RT @mattinodipadova: Si è spento in Terapia intensiva, malato di Covid e ricoverato da gennaio, l’ex speaker di Radio Padova e doppiatore d… -