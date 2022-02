“Abusò di uno studente”: arrestato un docente. Era già stato condannato per molestie sessuali sui minori, ma continuava a insegnare (Di martedì 15 febbraio 2022) Aveva già collezionato due condanne definitive per violenza sessuale sugli alunni, eppure un 50enne della provincia di Bari continuava a insegnare, molestare e ricattare i ragazzi. È l’accusa mossa dalla procura di Potenza nei confronti di un ex docente accusato di violenza sessuale aggravata ed estorsione aggravata nei confronti di un minorenne che frequentava l’istituto nel quale l’uomo insegnava. La vicenda risale al 2016 quando il giovane aveva denunciato le presunte molestie avanzate dall’uomo. In quel periodo, secondo quanto riferito dalla vittima, il professore aveva lo invitato nella sua abitazione, ufficialmente per colmare le lacune nella sua materia. In quel primo incontro, secondo gli inquirenti coordinati dal procuratore Francesco Curcio, l’uomo avrebbe conquistato la fiducia del minore: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Aveva già collezionato due condanne definitive per violenza sessuale sugli alunni, eppure un 50enne della provincia di Bari, molestare e ricattare i ragazzi. È l’accusa mossa dalla procura di Potenza nei confronti di un exaccusato di violenza sessuale aggravata ed estorsione aggravata nei confronti di un minorenne che frequentava l’istituto nel quale l’uomo insegnava. La vicenda risale al 2016 quando il giovane aveva denunciato le presunteavanzate dall’uomo. In quel periodo, secondo quanto riferito dalla vittima, il professore aveva lo invitato nella sua abitazione, ufficialmente per colmare le lacune nella sua materia. In quel primo incontro, secondo gli inquirenti coordinati dal procuratore Francesco Curcio, l’uomo avrebbe conquila fiducia del minore: ...

controradio : Livorno: abusò di due minori di 10 anni, condannato a 7 anni - pierograglia : @PierluigiBattis Andare oltre il testo dovrebbe essere il compito di ogni giornalista che non si ferma ai titoli. V… - Linus2k : @PiazzaClaudio @Franckysotosay @luci69dc @marinellibar Non c’è niente da capire. STRONZO. Uno è un abuso che distru… - GiorgioGa78 : @boni_castellane come è possibile che uno Stato che ha assunto un ruolo etico per il benessere dei cittadini possa… - Antonio_Caramia : RT @Antonio_Caramia: 'Le ca..ate dette da uno scienziato sono più credibili di quelle dette da un guru spirituale' (ma sempre ca..ate resta… -

Ultime Notizie dalla rete : Abusò uno Ue, Coldiretti: è guerra al vino con allarmi in etichetta ...l'abuso di superalcolici tipico dei Paesi nordici al consumo moderato e consapevole di prodotti di qualità ed a più bassa gradazione come la birra e il vino che è diventato l'emblema di uno stile di ...

Abusi su studente minorenne, arrestato ex prof della provincia di Bari. Aveva continuato a insegnare dopo una condanna per gli stessi reati ... dopo avere invitato nella sua abitazione, abusò del suo alunno. Nonostante nel 2019 fossero ... E' uno dei particolari emersi durante le indagini sull'uomo, che "in più occasioni, approfittando del ...

...l'abuso di superalcolici tipico dei Paesi nordici al consumo moderato e consapevole di prodotti di qualità ed a più bassa gradazione come la birra e il vino che è diventato l'emblema distile di ...... dopo avere invitato nella sua abitazione,del suo alunno. Nonostante nel 2019 fossero ... E'dei particolari emersi durante le indagini sull'uomo, che "in più occasioni, approfittando del ...