Vigevano, Sara Lemlem Ahmed scomparsa: cosa è successo? Tutta la storia: età alla morte, cadavere, autopsia, Facebook, Instagram (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il corpo di Sara Lemlem Ahmed è stato ritrovato all’interno di un ascensore in un palazzo in costruzione, la donna era sparita dal 4 dicembre, ma cosa le è successo? Leggi anche: Ginecologo Miniello, chi è il medico che cura le pazienti col sesso? Età, moglie, figli, dove lavora, Bari, Le Iene, Instagram cosa è... Leggi su donnapop (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il corpo diè stato ritrovato all’interno di un ascensore in un palazzo in costruzione, la donna era sparita dal 4 dicembre, male è? Leggi anche: Ginecologo Miniello, chi è il medico che cura le pazienti col sesso? Età, moglie, figli, dove lavora, Bari, Le Iene,è...

MarinaBidetti : RT @chilhavistorai3: Sara Lemlem: “Cantiere a cinquecento metri da casa, non mi hanno chiesto di identificarla”. Il primo commento del conv… - Giorno_Pavia : Vigevano, Sara Lemlem trovata morta: un passato con ombre - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Sara Lemlem: “Cantiere a cinquecento metri da casa, non mi hanno chiesto di identificarla”. Il primo commento del conv… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Sara Lemlem: “Cantiere a cinquecento metri da casa, non mi hanno chiesto di identificarla”. Il primo commento del conv… - itsthatmoni : RT @chilhavistorai3: Sara Lemlem: “Cantiere a cinquecento metri da casa, non mi hanno chiesto di identificarla”. Il primo commento del conv… -