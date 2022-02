Uomini e Donne, l’ex tronista Angela Artosin: “Il carcinoma è tornato, più forte e cattivo” (Di lunedì 14 febbraio 2022) La ricordiamo come una delle troniste che maggiormente hanno appassionato il pubblico di Uomini e Donne. Accanto a lei, nella sua edizione, sedeva anche Serena Enardu. La bionda e la mora, a contendersi l’uomo più richiesto dell’epoca: Giovanni Conversano. Giovanni aveva scelto di corteggiare alla fine la tronista sarda, mentre la sua “collega” di trono aveva poi deciso di abbandonare la trasmissione per frequentare Simone Ferroli, un ragazzo che aveva conosciuto fuori dal reality di Maria De Filippi. Una conoscenza che le ha regalato poi i fiori d’arancio e anche due splendidi bambini, Ismi e Sante. Stiamo parlando di Angela Artosin, una delle troniste più amate. Bellissima, lunghi capelli biondi, occhi azzurri e sorriso incantevole, vista in tv anche come “Schedina”, la vita per ... Leggi su isaechia (Di lunedì 14 febbraio 2022) La ricordiamo come una delle troniste che maggiormente hanno appassionato il pubblico di. Accanto a lei, nella sua edizione, sedeva anche Serena Enardu. La bionda e la mora, a contendersi l’uomo più richiesto dell’epoca: Giovanni Conversano. Giovanni aveva scelto di corteggiare alla fine lasarda, mentre la sua “collega” di trono aveva poi deciso di abbandonare la trasmissione per frequentare Simone Ferroli, un ragazzo che aveva conosciuto fuori dal reality di Maria De Filippi. Una conoscenza che le ha regalato poi i fiori d’arancio e anche due splendidi bambini, Ismi e Sante. Stiamo parlando di, una delle troniste più amate. Bellissima, lunghi capelli biondi, occhi azzurri e sorriso incantevole, vista in tv anche come “Schedina”, la vita per ...

