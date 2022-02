Ultime Notizie Roma del 14-02-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno essere in primo piano sale la tensione al confine ucraino il rischio di invasione delle truppe russe si fa venire a più concreta magra di lavoro diplomatico internazionale i colloqui tra i leader mondiali hanno visti di vari paesi racconta una situazione di fatto già precipitata malgrado le rassicurazioni di Mosca circa una non volontà del Cremlino di procedere sulla strada dell’ aggressione militare l’Ucraina potrebbe rinunciare l’obiettivo di entrare nella nato Se ciò potesse contribuire ad evitare una guerra con la Russia intanto sulla scia dei timori di un imminente attacco precipitano le borse che hanno iniziato la prima seduta della settimana in profondo rosso il prezzo del petrolio di colla e stabilisce record sui mercati asiatici manifestazione nel cuore dell’Europa ...