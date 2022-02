TItanic con Leonardo DiCaprio e una gatta: la parodia "gattara" è virale (VIDEO) (Di lunedì 14 febbraio 2022) OwlKitty, la celebre gatta di Youtube, ha fatto la sua prima apparizione al fianco di Leonardo DiCaprio: la loro versione di TItanic per San Valentino è un vero e proprio trionfo online. Un nuovo esilarante VIDEO postato sul canale Youtube creato da Thibault Charroppin e Olivia Boone vede la loro OwlKitty, la gatta più famosa di Youtube, al fianco di Leonardo DiCaprio in una versione rivisitata di TItanic di James Cameron: la parodia pubblicata per il giorno di San Valentino ha letteralmente conquistato il web. Charroppin e la Boone sono una coppia di content creator, esperti in arte digitale, post-produzione ed editing, che si occupa principalmente del canale Youtube chiamato OwlKitty: nei filmati creati dai due la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022) OwlKitty, la celebredi Youtube, ha fatto la sua prima apparizione al fianco di: la loro versione diper San Valentino è un vero e proprio trionfo online. Un nuovo esilarantepostato sul canale Youtube creato da Thibault Charroppin e Olivia Boone vede la loro OwlKitty, lapiù famosa di Youtube, al fianco diin una versione rivisitata didi James Cameron: lapubblicata per il giorno di San Valentino ha letteralmente conquistato il web. Charroppin e la Boone sono una coppia di content creator, esperti in arte digitale, post-produzione ed editing, che si occupa principalmente del canale Youtube chiamato OwlKitty: nei filmati creati dai due la ...

