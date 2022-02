Tiro con l’arco, Europei indoor 2022: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cominciano ufficialmente domani con le frecce di ranking round i Campionati Europei indoor di Tiro con l’arco 2022, primo grande evento della stagione post-olimpica a livello internazionale per gli arcieri del Vecchio Continente. Sarà la città di Lasko (in Slovenia) ad ospitare la nuova edizione della rassegna continentale al coperto da martedì 15 a sabato 19 febbraio, giornata di chiusura della manifestazione in cui si svolgeranno gli ultimi incontri di tutti i tabelloni individuali a eliminazione diretta. Sarà possibile seguire tutte le finali (venerdì e sabato) dei Campionati Europei indoor di Tiro con l’arco 2022 in diretta streaming sul canale Youtube di World Archery Europe, mentre al momento non ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cominciano ufficialmente domani con le frecce di ranking round i Campionatidicon, primo grande evento della stagione post-olimpica a livello internazionale per gli arcieri del Vecchio Continente. Sarà la città di Lasko (in Slovenia) ad ospitare la nuova edizione della rassegna continentale al coperto da martedì 15 a sabato 19 febbraio, giornata di chiusura della manifestazione in cui si svolgeranno gli ultimi incontri di tutti i tabelloni individuali a eliminazione diretta. Sarà possibile seguire tutte le finali (venerdì e sabato) dei Campionatidiconin direttasul canale Youtube di World Archery Europe, mentre al momento non ...

