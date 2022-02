Spezia-Fiorentina 0-0 LIVE: fallo di Reca su Nico Gonzalez, Piatek calcia il rigore sul palo! (Di lunedì 14 febbraio 2022) La 25esima giornata di Serie A si conclude con il posticipo del Monday Night, in scena alle 20.45 dallo Stadio Picco di La Spezia: lo Spezia... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) La 25esima giornata di Serie A si conclude con il posticipo del Monday Night, in scena alle 20.45 dallo Stadio Picco di La: lo...

Advertising

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Spezia ?? Serie A ? 20:45 CET ?? Stadio Alberto Picco Powered by #SYNLABItalia Guarda la partita… - glbskripkbcgm : SPEZIA vs FIORENTINA - SERIE A Giornata 25 - LIVE DIRETTA SoccerWay - Radio Cronaca Dazn - No Video LIVE LINK ??… - glbskripkbcgm : SPEZIA vs FIORENTINA - SERIE A Giornata 25 - LIVE DIRETTA SoccerWay - Radio Cronaca Dazn - No Video LIVE LINK ??… - MatteoDovellini : Troppo lenta la #Fiorentina, specie quando deve far girare il pallone in mezzo al campo. Serve maggiore rapidità, a… - Ftbnews24 : ???? #Spezia-Fiorentina, Maleh: “Dobbiamo dare continuità” #Fiorentina #Vlahovic #FiorentinaLazio #Viola #SerieA ?? S… -