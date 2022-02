Siviglia, un difensore della Lazio nel mirino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Luiz Felipe è sempre più vicino lasciare la Lazio a giugno a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni, non è valso... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Luiz Felipe è sempre più vicino lasciare laa giugno a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni, non è valso...

Advertising

LALAZIOMIA : Siviglia, un difensore della Lazio nel mirino - sportli26181512 : Chelsea: due priorità per l'estate: Secondo il Telegraph il Chelsea ha due priorità per l'estate: il difensore fran… - LeBombeDiVlad : ???? Derby di Siviglia per #LuizFelipe: le ultime dalla Spagna sul difensore della #Lazio ?? #LBDV #LeBombeDiVlad… - LALAZIOMIA : #Inter #Lazio #Mercato Addio Inter e beffa alle italiane | E’ derby spagnolo per il difensore -