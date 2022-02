Sgarbi offende Michele Bravi su Rai 1 e lui risponde: “Orgoglioso di me” (Di lunedì 14 febbraio 2022) È passata una settimana dal trionfo di Blanco e Mamhood a Sanremo 2022 e ancora si parla della trasmissione di Rai 1, segno tangibile del successo di quest’edizione. Ma tra le varie ospitate di questo weekend ce n’è una che ha particolarmente colpito l’attenzione del pubblico. Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi è stato ospite nella trasmissione “Dedicato” su Rai 1 e si è fatto notare per i suoi giudizi trancianti sui cantanti in gara, ma soprattutto uno. Leggi anche: Come vedere la replica di Sanremo Vittorio Sgarbi contro Michele Bravi Il parlamentare ha attaccato duramente Michele Bravi per la sua esibizione nella serata delle cover a Sanremo. Di lui ha detto: “C’era quell’altro che cantava una canzone di Battisti, che si chiama Bravi, tutto femmina. E ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 febbraio 2022) È passata una settimana dal trionfo di Blanco e Mamhood a Sanremo 2022 e ancora si parla della trasmissione di Rai 1, segno tangibile del successo di quest’edizione. Ma tra le varie ospitate di questo weekend ce n’è una che ha particolarmente colpito l’attenzione del pubblico. Il noto critico d’arte Vittorioè stato ospite nella trasmissione “Dedicato” su Rai 1 e si è fatto notare per i suoi giudizi trancianti sui cantanti in gara, ma soprattutto uno. Leggi anche: Come vedere la replica di Sanremo VittoriocontroIl parlamentare ha attaccato duramenteper la sua esibizione nella serata delle cover a Sanremo. Di lui ha detto: “C’era quell’altro che cantava una canzone di Battisti, che si chiama, tutto femmina. E ...

