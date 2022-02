Scuola: studenti in agitazione, 6 istituti occupati tra Torino e Milano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - studenti in agitazione nelle principali città della Capitale. Occupate altre sei scuole a Torino e due a Milano. Sale dunque a 23 il numero totale degli istituti occupati tra Torino, Milano e Napoli dall'inizio dell'anno secondo quanto riferisce l'Unione degli studenti. Mentre ieri notte gli studenti de La Lupa nella Capitale hanno esposto striscioni presso la sede della Confindustria "complice e responsabile dei progetti di alternanza Scuola-lavoro e di un modello scolastico piegato alle necessità del profitto". "All'interno degli istituti si stanno svolgendo attività e assemblee per discutere di valutazione, benessere psicologico, diritto allo studio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) -innelle principali città della Capitale. Occupate altre sei scuole ae due a. Sale dunque a 23 il numero totale deglitrae Napoli dall'inizio dell'anno secondo quanto riferisce l'Unione degli. Mentre ieri notte glide La Lupa nella Capitale hanno esposto striscioni presso la sede della Confindustria "complice e responsabile dei progetti di alternanza-lavoro e di un modello scolastico piegato alle necessità del profitto". "All'interno deglisi stanno svolgendo attività e assemblee per discutere di valutazione, benessere psicologico, diritto allo studio e ...

Advertising

fattoquotidiano : Catania, studenti in didattica a distanza da tre mesi per un crollo nella scuola: “I lavori vanno a rilento e siamo… - TV7Benevento : Scuola: studenti in agitazione, 6 istituti occupati tra Torino e Milano - - zazoomblog : Dopo la Dad una scuola tutta da ripensare. E agli studenti non si risponde con i manganelli - #scuola #tutta… - Luisa_Manetta : RT @kalpa_official: Abbiamo appreso la spiacevole notizia del furto di PC all'interno della Scuola Elementare T. Tasso di Lissone (MB) tram… - CaterinaDoglio : “Cara Jaime, sono ormai 4 anni che ti hanno tolto la voce. 4 anni che non sento la tua risata, vedo il tuo sorriso… -