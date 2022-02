Regata regionale Windsurf, le classifiche dopo le prove a Sferracavallo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Due giornate di prove questo week end al Circolo Velico Sferracavallo per il Campionato zonale Tavole 2022 – TECHNO 293, Windsurfer e IQfoil, inserito nel calendario della Federazione Italiana Vela (VII Zona). Sessantacinque i ‘’piccoli’’ e ‘’grandi’’ surfisti in gara: 17 (categoria Windsurfer – dai 19 ai 90 anni), 22 (Techno293, Under 17 e Under 15) e 26 Techno (CH3, CH4, Techno Experience). Tre le prove disputate sabato con un vento di Levante oscillante tra i 10 e i 12 nodi. Ieri, invece, il vento si è fatto attendere. Una Domenica soleggiata ma con pochissimo vento che soltanto intorno alle 13 ha raggiunto i 6 nodi, consentendo ai ‘Kids’ di svolgere due prove , una soltanto per le altre classi. Regata regionale Windsurf, il ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 14 febbraio 2022) Due giornate diquesto week end al Circolo Velicoper il Campionato zonale Tavole 2022 – TECHNO 293,er e IQfoil, inserito nel calendario della Federazione Italiana Vela (VII Zona). Sessantacinque i ‘’piccoli’’ e ‘’grandi’’ surfisti in gara: 17 (categoriaer – dai 19 ai 90 anni), 22 (Techno293, Under 17 e Under 15) e 26 Techno (CH3, CH4, Techno Experience). Tre ledisputate sabato con un vento di Levante oscillante tra i 10 e i 12 nodi. Ieri, invece, il vento si è fatto attendere. Una Domenica soleggiata ma con pochissimo vento che soltanto intorno alle 13 ha raggiunto i 6 nodi, consentendo ai ‘Kids’ di svolgere due, una soltanto per le altre classi., il ...

Advertising

Scomunicando : CANOTTAGGIO – Grandi risultati alla prima regata regionale per il Club Nautico Paradiso e Club Nautico Messina - VivereMessina : Canottaggio, grandi risultati alla prima regata regionale per i circoli messinesi Club Nautico Paradiso e Club Naut… - NuovoSud : Partinico, al Lago di Poma grandi risultati alla prima regata regionale di canottaggio per i circoli messinesi - luigiasero : Lago di Poma, prima regata regionale di canottaggio - LaVocedellIsola : Lago di Poma, prima regata regionale di canottaggio -