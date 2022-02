Otb foundation e Bocconi contro il gender gap: borse di studio per formare 10 donne manager (Di lunedì 14 febbraio 2022) Otb foundation, la fondazione che lotta contro le disuguaglianze sociali, ha deciso di essere al fianco della prossima generazione di donne che guideranno le aziende e il Paese sostenendole durante il loro percorso di formazione universitaria. Un’iniziativa concreta, che si pone nel filone del contrasto al gender gap: se i numeri e i fatti dimostrano che le donne non sono alla giuda del Paese, è necessario allora investire nella formazione. E, secondo Otb foundation, è arrivato il momento di fare qualcosa per la classe dirigente italiana del futuro: nell’amministrazione pubblica così come nelle aziende private dovrà necessariamente vedere una maggior presenza di donne. Dal canto suo, l’Università Bocconi ha deciso di sposare questo progetto e di ... Leggi su fmag (Di lunedì 14 febbraio 2022) Otb, la fondazione che lottale disuguaglianze sociali, ha deciso di essere al fianco della prossima generazione diche guideranno le aziende e il Paese sostenendole durante il loro percorso di formazione universitaria. Un’iniziativa concreta, che si pone nel filone del contrasto algap: se i numeri e i fatti dimostrano che lenon sono alla giuda del Paese, è necessario allora investire nella formazione. E, secondo Otb, è arrivato il momento di fare qualcosa per la classe dirigente italiana del futuro: nell’amministrazione pubblica così come nelle aziende private dovrà necessariamente vedere una maggior presenza di. Dal canto suo, l’Universitàha deciso di sposare questo progetto e di ...

