Omicidio di Agitu | dipendente reo confesso condannato a 20 anni di reclusione

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Condanna a vent'diper Suleiman Adams, ghanese di 33che il 29 dicembre 2020 uccise a Frassilongo, in Trentino, l'imprenditrice e attivistaIdeo Gudeta. Nella sentenza con rito abbreviato del giudice del Tribunale di Trento, Enrico Borrelli, si è inflitta una pena di 15e 8 mesi pervolontario e di 4e 4 mesi per violenza sessuale. Adams, reo, era stato assunto dacomenel suo allevamento di capre.

