Napoli, Spalletti non farà turnover contro il Barcellona (Di lunedì 14 febbraio 2022) Napoli, Spalletti non farà turnover Come riportato da Tuttosport, Luciano Spalletti sembra intenzionato a confermare la quasi totalità della formazione che sabato scorso ha affrontato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 14 febbraio 2022)nonCome riportato da Tuttosport, Lucianosembra intenzionato a confermare la quasi totalità della formazione che sabato scorso ha affrontato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

pisto_gol : SerieA: I’Inter, con una partita in meno, ha gli stessi punti dell’anno scorso, 53. Stessi punti, anche per il Mil… - sscnapoli : ??#Spalletti “Non ci chiamiamo Napoli per caso. In tutto quello che facciamo dobbiamo avere una qualità superiore al… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Fuori uno, anzi due. Perché il #Napoli, dopo #Lozano, perde anche #Politano. Chi gioca giovedì sera in Barcellona-Napoli?… - claudioruss : Fuori uno, anzi due. Perché il #Napoli, dopo #Lozano, perde anche #Politano. Chi gioca giovedì sera in Barcellona-N… - fabbianorozzang : RT @smgii1908: Ahia processo a Spalletti a Kiss Kiss Napoli -