Magnini si sfoga in tv: «La squalifica per doping mi stava distruggendo. Mi ha aiutato l’amore» (Di lunedì 14 febbraio 2022) La bella storia tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Campione di nuoto lui, conduttrice televisiva lei. Ovvero quando la routine della quotidianità non uccide la forza dell’amore. Un mezzo miracolo (proprio perché raro) che trasforma la vita di coppia dapprima in una fortezza capace di reggere l’urto dell’amarezza e della delusione per poi trasformarsi nel trampolino della rinascita. l’amore resiliente, si potrebbe dire utilizzando un lemma oggi molto di moda. E quale data migliore di quella di San Valentino, che l’amore appunto festeggia, per celebrarla? Nessuna, ovviamente. Magnini è stato 2 volte campione del mondo di nuoto Questo almeno deve aver pensato Magnini, due volte campione del mondo di nuoto, quando ha accettato di rispondere alle domande di Barbara Petrillo, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) La bella storia tra Filippoe Giorgia Palmas. Campione di nuoto lui, conduttrice televisiva lei. Ovvero quando la routine della quotidianità non uccide la forza del. Un mezzo miracolo (proprio perché raro) che trasforma la vita di coppia dapprima in una fortezza capace di reggere l’urto dell’amarezza e della delusione per poi trasformarsi nel trampolino della rinascita.resiliente, si potrebbe dire utilizzando un lemma oggi molto di moda. E quale data migliore di quella di San Valentino, cheappunto festeggia, per celebrarla? Nessuna, ovviamente.è stato 2 volte campione del mondo di nuoto Questo almeno deve aver pensato, due volte campione del mondo di nuoto, quando ha accettato di rispondere alle domande di Barbara Petrillo, ...

Advertising

IltuttologoLS : RT @SecolodItalia1: Magnini si sfoga in tv: «La squalifica per doping mi stava distruggendo. Mi ha aiutato l’amore» - SecolodItalia1 : Magnini si sfoga in tv: «La squalifica per doping mi stava distruggendo. Mi ha aiutato l’amore»… -

Ultime Notizie dalla rete : Magnini sfoga Giorgia Palmas si sfoga: «La mia Sardegna brucia, ho il cuore... Io Donna