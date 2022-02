Macchina del tempo - Sfogliando Quattroruote di febbraio 2002 (Di lunedì 14 febbraio 2022) La grinta da vendere della Seat Ibiza è la cover story del numero. In copertina, anche lo strillo su come difendersi dalle contestazioni dei bolli arretrati, la prova della Yaris, il piccolo genio a gasolio e l'articolone sulle occasioni del mercato dell'usato, più precisamente sulle ammiraglie e le sportive di seconda mano in vendita a meno di 25 mila euro. Tra i pezzi di punta, quello sulle rivalità storiche tra dieci Case che contano, l'inchiesta sulla cosiddetta banca degli organi (ovvero le piattaforme condivise, che all'epoca fanno ancora notizia), l'adrenalinica prova della M3 SMG II, il reportage sul Salone di Detroit (con un focus sulle carrozzerie che cambiano aspetto) e la denuncia sui malfunzionamenti di Isoradio (peraltro in attività già da una dozzina d'anni). Un'ottima media. A far da contorno alla prova dell'Ibiza 1.9 TDI, prodotto maturo e compiuto, ci sono i ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 14 febbraio 2022) La grinta da vendere della Seat Ibiza è la cover story del numero. In copertina, anche lo strillo su come difendersi dalle contestazioni dei bolli arretrati, la prova della Yaris, il piccolo genio a gasolio e l'articolone sulle occasioni del mercato dell'usato, più precisamente sulle ammiraglie e le sportive di seconda mano in vendita a meno di 25 mila euro. Tra i pezzi di punta, quello sulle rivalità storiche tra dieci Case che contano, l'inchiesta sulla cosiddetta banca degli organi (ovvero le piattaforme condivise, che all'epoca fanno ancora notizia), l'adrenalinica prova della M3 SMG II, il reportage sul Salone di Detroit (con un focus sulle carrozzerie che cambiano aspetto) e la denuncia sui malfunzionamenti di Isoradio (peraltro in attività già da una dozzina d'anni). Un'ottima media. A far da contorno alla prova dell'Ibiza 1.9 TDI, prodotto maturo e compiuto, ci sono i ...

