Lega | Giannini | taxi in difficoltà | Regione Lazio deve chiarire su fondi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – “Sul fronte trasporti c’è una categoria che continua a operare con grandi criticità, quella dei tassisti. Dopo due anni di pandemia il settore è ancora in grande sofferenza e la risposta istituzionale per salvaguardarlo non è sicuramente stata all’altezza.” “Occorre impiegare, quanto prima, risorse. Come i 4,2 milioni di euro, già stanziati e destinati all’erogazione di voucherin favore del personale scolastico, di cui non si ha più notizia. Stessa cosa per quanto riguarda quelli in favore del personale medico sanitario, risalenti addirittura al primo lockdown.” “Ci chiediamo inoltre quando verranno erogati iper il rinnovo del parco auto, derivanti dal Progetto ‘trasporto sostenibile’. Va inoltre rivista, al più presto, la capienza massima consentita all’interno delle vetture, dal momento che si va verso un progressivo allentamento ...