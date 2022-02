Lazio, il casting per il dopo Strakosha: cinque nomi in lista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti cercano un portiere per la prossima stagione, in lista ci sono ben cinque nomi La Lazio sta cercando il sostituto di Strakosha in vista della prossima stagione. Il portiere albanese non rinnoverà e andrà via, ed ecco che Tare è già al lavoro per trovare una soluzione. I nomi in cima alla lista sono quelli di Kepa e Gollini, entrambi ai margini nelle rispettive squadre Chelsea e Tottenham. Leggermente più indietro nelle gerarchie ci sarebbero anche Consigli, Vicario e Carnesecchi, giovane gioiellino dell’Atalanta. Lo riporta Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Calciomercato: i biancocelesti cercano un portiere per la prossima stagione, inci sono benLasta cercando il sostituto diin vista della prossima stagione. Il portiere albanese non rinnoverà e andrà via, ed ecco che Tare è già al lavoro per trovare una soluzione. Iin cima allasono quelli di Kepa e Gollini, entrambi ai margini nelle rispettive squadre Chelsea e Tottenham. Leggermente più indietro nelle gerarchie ci sarebbero anche Consigli, Vicario e Carnesecchi, giovane gioiellino dell’Atalanta. Lo riporta Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

