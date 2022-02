La prescinsêua | come riconoscere e usare la tipica cagliata genovese

Leggi su dilei

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Lanella cucina ligure è uno degli ingredienti base e, nonostante sia considerata un ingrediente imprescindibile nella realizzazione di molti piatti gustosi e famosi, non è così conosciuta al di fuori dei confini regionali. Dal tipico sapore acidulo, si tratta di un formaggio fresco che viene impiegato per realizzare torte salate, pasta ripiena e (da alcuni) anche in uno dei piatti simbolo della cucina ligure: la focaccia al formaggio. Ma attenzione, in questo caso è bene non cadere nell’errore: per fare una focaccia col formaggio che si rispetti (e soprattutto che rispetti il metodo ufficiale) è necessario utilizzare un altro formaggio fresco. La, cos’è enasce Laè un formaggio freschissimo, unadalla consistenza quasi liquida. Facile da trovare in ...