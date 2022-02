Il Tour of Oman regala il primo successo stagionale a Fausto Masnada (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bergamo. A distanza di quasi tre anni dall’ultima affermazione al Giro d’Italia, il 28enne di Laxolo ha trionfato in solitaria nella quarta tappa balzando così in vetta alla classifica generale. La frazione, caratterizzata dal triplo passaggio sull’ascesa di Bousher Al Amerat, ha esaltato le doti di Masnada il quale ha sfruttato il gioco di squadra della Quick Step-Alpha Vinyl Team, capace di inserire nella fuga di giornata lo svizzero Mauro Schmid. Accompagnato da Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF Faizanè), Schmid ha provato a far la differenza già sul secondo gran premio della montagna transitando con oltre un minuto di vantaggio sul gruppo. Un distacco che lungo l’ultima ascesa si è assottigliato complice i diversi attacchi provenienti dal gruppo principale costretto a far i conti con il francese Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic), in grado di riprendere il battistrada e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bergamo. A distanza di quasi tre anni dall’ultima affermazione al Giro d’Italia, il 28enne di Laxolo ha trionfato in solitaria nella quarta tappa balzando così in vetta alla classifica generale. La frazione, caratterizzata dal triplo passaggio sull’ascesa di Bousher Al Amerat, ha esaltato le doti diil quale ha sfruttato il gioco di squadra della Quick Step-Alpha Vinyl Team, capace di inserire nella fuga di giornata lo svizzero Mauro Schmid. Accompagnato da Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF Faizanè), Schmid ha provato a far la differenza già sul secondo gran premio della montagna transitando con oltre un minuto di vantaggio sul gruppo. Un distacco che lungo l’ultima ascesa si è assottigliato complice i diversi attacchi provenienti dal gruppo principale costretto a far i conti con il francese Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic), in grado di riprendere il battistrada e ...

