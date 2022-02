Il San Valentino di Netflix parla di in Fedeltà

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 14 febbraio 2022)- Michele Riondino e Lucrezia Guidone Non è un Sannel senso più tradizionale quello cheha tenuto in serbo per i suoi abbonati. Da oggi, 14 febbraio, sono disponibili i sei episodi della nuova miniserie, tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli ed incentrata sugli aspetti più torbidi del rapporto di coppia, quali gelosia, ossessione ed insicurezza. Che nascono spesso dall’amore ma che quell’amore, alla fine, possono anche distruggerlo. Ambientata tra Milano e Rimini, la serie è prodotta da BiBi Film, scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella e diretta da Andrea Molaioli e Stefano Cipani. Quest’ultimo ha anche firmato insieme a Mario Fanizzi ed Arisa il brano Verosimile, cuore della colonna sonora, interpretato proprio dalla ...