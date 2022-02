Il caso Kamila Valieva, e perché ne sentiremo parlare a lungo

(Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - C'è l'impressione che molto prestodalla patinoire sulla quale incanta il mondo per i suoi meravigliosi salti quadrupli, si ritroverà, senza averne colpaappare impossibile una somministrazione di medicine volontaria a 15 anni (!), sommersa da incartamenti che parlano di accuse, che forniranno controdeduzioni e che scriveranno motivazioni di condanne. Il primo round è andato a, un secco 2 a 0 a movimento olimpico e antidoping, ma l'impressione è che il suoproseguirà non solo nei mesi ma addirittura negli anni. Si preannunciano nuove puntate della 'guerra sportiva' tra Russia e istituzioni sportive del resto del mondo (e viceversa) che, ad oggi, vede la 'grande madre Russia' squalificataaccusata di doping di Stato e incongruenze gravi ...

Il primo round è andato a, un secco 2 a 0 a movimento olimpico e antidoping, ma l'impressione è che il suoproseguirà non solo nei mesi ma addirittura negli anni. Si preannunciano nuove ...Mentre il Cio corre in qualche modo ai ripari, in attesa delle controanalisi: qualoraValieva fosse sul podio della gara femminile, nessuna premiazione verrebbe effettuata. Così come non verrà ...Il caso di Kamila Valieva, la 15enne positiva all’antidoping che potrà gareggiare lo stesso alle Olimpiadi Domani potrà quindi partecipare alla gara di pattinaggio singolo femminile. In conferenza ...Lo ha deciso il TAS, valutando che l'esclusione senza esami approfonditi del caso avrebbe causato un pregiudizio irreparabile alla gara. La 15enne russa Kamila Valieva è autorizzata a prendere parte ...