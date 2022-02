I Los Angeles Rams vincono il Super Bowl con una rimonta all’ultimo respiro

(Di lunedì 14 febbraio 2022) I Losil56, battendo 23 a 20 i Cincinnati Bengals. Si tratta della prima vittoria in 22 anni ed è stata conquistata in casa, al Sofi di Los. Ihanno preso il vantaggio nella prima metà del match e poi hanno portato a casa la vittoria nel finale. Due touchdown nella prima metà dell’incontro: Odell Beckham Jr e Cooper Kupp. I Bengals hanno recuperato e sono passati a comandare a quattro minuti dalla fine della partita. La vittoria deiè arrivata con due giocate finali: passaggio lungo del quaterback Matthew Stafford per Cooper Kupp e altro touchdown con risultato a 23 a 20 quando mancano un minuto e 25 secondi. Poi difesa di Donald sul quaterback Joe Burrow che sbaglia il lancio e certifica il trionfo ...

Grandi emozioni al Super Bowl LVI. Al SoFi Stadium, in California, i Los Angeles Rams, con un finale di quarto periodo leggendario, si sono imposti sui Cincinnati Bengals per 23-20. Per i Los Angeles Rams l'ultima vittoria del Superbowl è datata 2000, quando la franchigia era di casa a St. Louis, contro i Tennesse Titans, ad Atlanta. Una vittoria che riscatta la sconfitta del