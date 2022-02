GF Vip, “Mi dispiace”: arriva il chiarimento tra Nathaly e Soleil (Di lunedì 14 febbraio 2022) Colpo di scena al GF Vip: dopo settimane di incomprensioni e battibecchi, Nathaly e Soleil riescono finalmente a chiarire. La presenza di Delia Duran ha acuito la spaccatura già presente nella casa del GF Vip provocando una divisione molto più netta tra due ‘fazioni’ di concorrenti ben distinte. A fare squadra contro Soleil Sorge, concorrente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 14 febbraio 2022) Colpo di scena al GF Vip: dopo settimane di incomprensioni e battibecchi,riescono finalmente a chiarire. La presenza di Delia Duran ha acuito la spaccatura già presente nella casa del GF Vip provocando una divisione molto più netta tra due ‘fazioni’ di concorrenti ben distinte. A fare squadra controSorge, concorrente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

PierPura : Okay sti ragazzi sono vip ma anche il giorno di San Valentino non li lasciate in pace ? Mi dispiace un sacco per Pi… - BPittofrati : @BluStanza No a me l 'idea vip non dispiace e poi questi manco lo sono tanto - mrtccitua : È ovvio che parlavano di chi deve entrare, uscire, contratti, soldi ecc. #GFVIP quanto mi manca il gf non vip, con… - Barby_VIP : @Itsile_ Si amorina, non so era proprio da abbracciare. Mi dispiace lo abbiano trattato così... - martiresia82 : @MediasetTgcom24 Mi dispiace per questa famiglia, ma mi chiedo,le cure alternative e con i monoclonali sono solo p… -