GF Vip, Delia Duran è scatenata con Antonio: «Ho una voglia matta di farlo con te e Alex» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Delia Duran è scatenata. I giorni passano all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, in attesa che Alex Belli varchi nuovamente la porta rossa, sua moglie stuzzica Antonio Medugno.... Leggi su leggo (Di lunedì 14 febbraio 2022). I giorni passano all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, in attesa cheBelli varchi nuovamente la porta rossa, sua moglie stuzzicaMedugno....

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il primo VIP finalista di questa edizione di #GFVIP è... DELIA! - AntonellaColam4 : @GrandeFratello Alex entra in casa del grande fratello vip per fare l’amore artistico con Delia e Soleil ????ridicolo… - mister8hyde : #GFvip 'ma delia non sa che fra poco alex rientrerà in casa' i vip che da inizio puntata parlano del rientro di ale… - occhio_notizie : L'incontro tra Delia ed Alex: 'Dove è finita la Delia che conosco io?' #gfvip6 - winstonblu_ : Grande fratello VIP= Alex-Delia CHE PALLLLLEEEEEEEE #GFVIP -