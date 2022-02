“Esce dalla casa” Spunta il nome del prossimo eliminato: fuori dal GF Vip è tutto chiaro (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo lo stop di venerdì scorso Alfonso Signorini è pronto a tornare in diretta con un’altra puntata del GF Vip 6. I vipponi in nomination sono tre: uno di loro sarà eliminato ma ci sarà un nuovo ingresso nella casa. Si tratta di Alex Belli, ex concorrente squalificato per non aver mantenuto le distanze con la moglie Delia Duran durante uno dei tanti incontri avvenuti nel corso di questi mesi. L’annuncio è arrivato nella scorsa puntata del Gf Vip 6. Alex è stato mandato in quarantena dal Grande Fratello e presto farà il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia e resterà due settimane. “Il Grande Fratello ha una proposta per te caro Alex”, aveva annunciato il conduttore. GF Vip 6, Gianluca Costantino eliminato dalla casa: il sondaggio “Il GF vuole che tu torni in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo lo stop di venerdì scorso Alfonso Signorini è pronto a tornare in diretta con un’altra puntata del GF Vip 6. I vipponi in nomination sono tre: uno di loro saràma ci sarà un nuovo ingresso nella. Si tratta di Alex Belli, ex concorrente squalificato per non aver mantenuto le distanze con la moglie Delia Duran durante uno dei tanti incontri avvenuti nel corso di questi mesi. L’annuncio è arrivato nella scorsa puntata del Gf Vip 6. Alex è stato mandato in quarantena dal Grande Fratello e presto farà il suo ritorno nellapiù spiata d’Italia e resterà due settimane. “Il Grande Fratello ha una proposta per te caro Alex”, aveva annunciato il conduttore. GF Vip 6, Gianluca Costantino: il sondaggio “Il GF vuole che tu torni in ...

