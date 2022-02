Eriksen fa 30 | gli auguri dell’Inter

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Christinacompie oggi 30 anni: gliGiorno speciale per l’ex Inter Christianche oggi compie 30 anni. Il calciatore danese dopo il malore accusato agli Europei nello scorso giugno ha lasciato il club nerazzurro rescindendo il suo contratto. Tra i tanti messaggi per celebrare il suo compleanno anche quelli del club di Viale della Liberazione. “Tanti, @Chris8! 3?0? Un abbraccio da tutta la famiglia nerazzurra, faremo sempre il tifo per te! ” il messaggio accompagnato da una foto che ritrae l’ex numero 24 al momento dell’esultanza dopo un gol. COMPLEANNO Tanti, @Chris8! 3?0?Un abbraccio da tutta la famiglia nerazzurra, faremo sempre il tifo per te! pic.twitter.com/KqjCHlDoby— ...

Commenta per primo Oggi Christiancompie 30 anni e l'Inter nonfa mancare i propri auguri. Questo il messaggio al danese diffuso dai social della società nerazzurra.(Aggiornamento di Matteo Fantozzi) DIRETTA NAPOLI INTER:ALLENATORI In campo la diretta di ...1 - 1 con autorete di Handanovic alla fine del primo tempo e pareggio in apertura di ripresa diCon un super gol stava per regalare un successo pesantissimo contro la Juventus. Un anno fa era un’idea di Ausilio per il post Eriksen Stava per regalare una vittoria pesantissima all’Atalanta, poi il ...Un amore intatto. Ma anche un po' di delusione per un mancato saluto. I tifosi dell'Inter sono combattuti su Christian Eriksen. Il centrocampista danese è stato amato follemente dalla tifoseria ...