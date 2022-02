Empoli | Pinamonti | «Mi trovo benissimo | ma l’anno prossimo vorrei un salto di qualità»

(Di martedì 15 febbraio 2022) Andreaha parlato del suo presente in casae anche del suo futuro da valutare insieme all’Inter Il cannoniere dell’Andreaè stato ospite di Sportitalia e ha parlato della sua eccellente stagione in Toscana, ecco le sue parole:– «Mi sto trovando, società fantastica. Per me può essere un trampolino di lancio, penso a fare bene in questa stagione e poi magari nella prossima provare a fare undi. Quando ho sceltoc’erano varie ipotesi, ma il mister, il Direttore e il Presidente Corsi mi hanno voluto fortemente. Tornassi indietro è una scelta che rifarei mille volte» RETI – «Il mio obiettivo è la doppia cifra di gol, vero che ci sono vicino ma mi piace fare ...

