Covid oggi Lazio, 3.659 contagi e 16 morti: a Roma meno di 2.000 casi (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.659 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 febbraio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 16 morti. “Su 8.874 tamponi molecolari e 27.329 antigenici per un totale di 36.203 tamponi, si registrano 3.659 nuovi casi positivi (-2.287); sono 16 i decessi (+10), 1.861 i ricoverati (-49), 180 le terapie intensive (-2) e +13.142 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.985”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio, i casi e i decessi nelle aziende sanitarie della regione. Asl Roma 1: sono 658 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.659 i nuovida coronavirus14 febbraio nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 16. “Su 8.874 tamponi molecolari e 27.329 antigenici per un totale di 36.203 tamponi, si registrano 3.659 nuovipositivi (-2.287); sono 16 i decessi (+10), 1.861 i ricoverati (-49), 180 le terapie intensive (-2) e +13.142 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,8%. Icittà sono a quota 1.985”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, nel bollettinoquotidiano. Nel dettaglio, ie i decessi nelle aziende sanitarie della regione. Asl1: sono 658 i nuovi ...

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - SkyTG24 : #Covid19, news. Speranza: “91% ha prima dose”. Oggi nuove proteste No pass. LIVE - Adnkronos : #Covid in Italia, cala occupazione delle terapie intensive: gli ultimi dati Agenas sulle 24 ore. - DD_Forum : ?? Oggi h.17??@editorilaterza organizza 'Vaccini in Africa: il ruolo dell'Europa'. Partecipa Massimo Florio che,con G… - RadioGoldAl : Bollettino covid Piemonte: 2497 nuovi casi, 15 decessi e 6172 guariti -