Come eliminare l'Account Google e tutti i dati delle app (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono molteplici i motivi che portano un utente a decidere di eliminare il proprio Account Google: magari l'Account non è più utilizzato oppure vogliamo utilizzarle uno nuovo sul telefono Android o su qualsiasi altro dispositivo. Se poi siamo passati ad un iPhone e abbiamo spostato tutti i dati lì difficilente utilizzeremo nuovamente l'Account Google, a meno che non abbiamo utilizzato Gmail Come email principale per lavoro o nei vari servizi online. Qualsiasi sia il motivo possiamo sempre eliminare l'Account Google, ma è bene sapere che se si cambia idea potrebbe essere impossibile riuscire a recuperalo, quindi prima di procedere pensiamoci bene e controlliamo se effettivamente non ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono molteplici i motivi che portano un utente a decidere diil proprio: magari l'non è più utilizzato oppure vogliamo utilizzarle uno nuovo sul telefono Android o su qualsiasi altro dispositivo. Se poi siamo passati ad un iPhone e abbiamo spostatolì difficilente utilizzeremo nuovamente l', a meno che non abbiamo utilizzato Gmailemail principale per lavoro o nei vari servizi online. Qualsiasi sia il motivo possiamo semprel', ma è bene sapere che se si cambia idea potrebbe essere impossibile riuscire a recuperalo, quindi prima di procedere pensiamoci bene e controlliamo se effettivamente non ...

Advertising

story96010 : RT @archierenauxde1: @Garbino_ @maicnagioia Per loro è normale che Jessica si strusci sopra Barù ma se Delia fa la stessa cosa iniziano a d… - Corry08101961 : RT @Fedcittsovr: @DavPoggi Come mai questo accanimento verso gli over 50 mentre nel resto del mondo si procede in modo diverso? L'OBBIETTI… - LeintheChaos : RT @Fedcittsovr: @DavPoggi Come mai questo accanimento verso gli over 50 mentre nel resto del mondo si procede in modo diverso? L'OBBIETTI… - Mereditella : @WeWillWin62 @beattrix369 posso anche non essermene accorta e cmq sono la prima a eliminare ciò che viene segnalato… - Fedcittsovr : @DavPoggi Come mai questo accanimento verso gli over 50 mentre nel resto del mondo si procede in modo diverso? L'O… -