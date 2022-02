Chi è Giorgia Cardinaletti? È sposata o ha un compagno? Cosa sappiamo

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra le conduttrici televisive più apprezzate c’è sicuramente, giornalista di Fabriano (Ancona) iscritta all’albo come professionista. Dopo gli studi al Liceo Classico Statale “Francesco Stelluti” e la laurea in Lettere all’Università di Perugia,si è iscritta alla Scuola di Giornalismo del capoluogo umbro, concludendo il suo percorso di formazione in maniera brillante. Nel 2012, in seguito all’iscrizione all’Albo,comincia a lavorare con Rai News 24 come inviata e nello stesso ruolo intervisterà anche i piloti di Formula 1. Si fa subito apprezzare per la sua bravura, tanto da arrivare a condurre Pole Position, programma dedicato proprio all’automobilismo. Poco dopo entra a far parte della squadra del celebre programma “La ...