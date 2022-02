Che tempo che fa, Gianni Morandi annuncia: “Dovrò ancora operarmi” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un annuncio inaspettato quello che il cantante emiliano ha rilasciato durante Che tempo che Fa. Gianni Morandi ha spiegato che a breve dovrà tornare sotto i ferri. Ieri l’interprete di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un annuncio inaspettato quello che il cantante emiliano ha rilasciato durante Cheche Fa.ha spiegato che a breve dovrà tornare sotto i ferri. Ieri l’interprete di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GianlucaVasto : Un anno di Governo catastrofico su molti fronti. Resto convinto che, cmq, sia stato meglio stare dentro per limitar… - LuigiBrugnaro : Un corteo acqueo composto da venti imbarcazioni tipiche della laguna veneziana. A bordo i personaggi e i simboli c… - riotta : Manca dalle analisi, oh così sottili, degli analisti nostrani che #Ucraina ha scelto, già prima rivoluzione #Maidan… - Chiara94657400 : @vale__ria_ Adoro entrambi ma preferirei restasse Jess perché è da più tempo che è lì, è coerente e la stanno prend… - AlbertoCiolfi : RT @marieta99044909: A maninaaa! Lego qui su Twitter che tempo fa sfottevi Conte e che sei stata persino bloccata per questo. Ma è vero… -