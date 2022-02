Campania, il sindaco di Sant’Agnello (Napoli) è indagato per abuso d’ufficio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un parcheggio autorizzato a condizioni di favore a una famiglia di costruttori locali. A Sant’Agnello, nel cuore della costiera sorrentina, piovono avvisi di garanzia che seminano sospetti sulla gestione dell’urbanistica cittadina in provincia di Napoli. Torna nel mirino il sindaco Piergiorgio Sagristani, per il quale la procura di Torre Annunziata ha chiesto il rinvio a giudizio in un’indagine su 53 appartamenti di housing sociale. Ora Sagristati è indagato per abuso d’ufficio in concorso con i consiglieri comunali di maggioranza che il 10 marzo 2017 approvarono la modifica di una delibera del 30 ottobre 2014. Si tratta degli atti e delle convenzioni con cui si è arrivati ad autorizzare un’attività di parcheggio pubblico a raso in un ex agrumeto di via San Sergio. Un progetto a cuore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un parcheggio autorizzato a condizioni di favore a una famiglia di costruttori locali. A, nel cuore della costiera sorrentina, piovono avvisi di garanzia che seminano sospetti sulla gestione dell’urbanistica cittadina in provincia di. Torna nel mirino ilPiergiorgio Sagristani, per il quale la procura di Torre Annunziata ha chiesto il rinvio a giudizio in un’indagine su 53 appartamenti di housing sociale. Ora Sagristati èperin concorso con i consiglieri comunali di maggioranza che il 10 marzo 2017 approvarono la modifica di una delibera del 30 ottobre 2014. Si tratta degli atti e delle convenzioni con cui si è arrivati ad autorizzare un’attività di parcheggio pubblico a raso in un ex agrumeto di via San Sergio. Un progetto a cuore ...

Advertising

dilio_bianchi : RT @nonelarena: #nonelarena L'ex sindaco @demagistris sulla situazione degli ospedali di Napoli. #sanità #Campania - mlmairro : RT @nonelarena: #nonelarena L'ex sindaco @demagistris sulla situazione degli ospedali di Napoli. #sanità #Campania - nonelarena : #nonelarena L'ex sindaco @demagistris sulla situazione degli ospedali di Napoli. #sanità #Campania - Lindignato1 : @ilgiornale Ma vi riesce ad essere piu' chiari su questo problema ? Siamo in Campania dove scorazza la Camorra da… - ErMejoSindaco : - 15 - Sindaco, come 15 - Perché non siamo in Campania? - No, Roma è nel Lazio, 12 - E da quando? -