Biathlon | startlist staffetta uomini Olimpiadi | orari 15 febbraio | programma | tv | streaming | pettorali italiani

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ildomani, martedì 15, alle ore 07.30 italiane, vedrà proseguire ildelleInvernali 2022 in Cina: a Pechino si disputerà l’ottava gara delle undici previste, ovvero la4×7.5 km maschile. Per l’Italia saranno questi i frazionisti al via: Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch. La4×7.5 km maschile delalleInvernali di Pechino 2022 sarà trasmessa in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2, con logratuito fruibile su Rai Play.4×7.5 KM ...

Advertising

zazoomblog : Biathlon oggi Inseguimento 125 km Pechino 2022: orario d’inizio startlist canale tv streaming pettorali italiani -… - OA_Sport : Dopo una sprint fenomenale, Dorothea Wierer va a caccia di un altro risultato storico nell'inseguimento - infoitsport : Biathlon oggi, Inseguimento 12,5 km Pechino 2022: orario d'inizio, startlist, canale tv, streaming, pettorali itali… - zazoomblog : Biathlon oggi Inseguimento 10 km donne Pechino 2022: orario d’inizio startlist canale tv streaming pettorali italia… - infoitsport : Biathlon oggi, Inseguimento 10 km donne Pechino 2022: orario d'inizio, startlist, canale tv, streaming, pettorali i… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon startlist

PROVVISORIA MASS START Medagliati olimpici 1 FILLON MAILLET Quentin FRA IN PU SP 1 174 2 BOE Johannes Thingnes NOR SP IN 5 148 3 SMOLSKI Anton BLR IN 10 112 4 BOE Tarjei NOR PU SP 3 136 5 ...PROVVISORIA MASS START Medagliate olimpiche 1 HERRMANN Denise GER IN 103 2 ROEISELAND Marte Olsbu NOR SP PU IN 1 168 3 CHEVALIER - BOUCHET Anais FRA IN 9 54 4 OEBERG Elvira SWE SP PU 3 136 ...Il biathlon domani, martedì 15 febbraio, alle ore 07.30 italiane, vedrà proseguire il programma delle Olimpiadi Invernali 2022 in Cina: a Pechino si disputerà l’ottava gara delle undici previste, ...La 10 km pursuit femminile del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sarà trasmessa in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su Discovery+, Eurosport Player, ...