“Avrei comunque scelto lei”, Luca Trapanese racconta la sua storia di papà single che ha adottato una bambina disabile (Di lunedì 14 febbraio 2022) La sua storia rientra nel cassetto di quelle vicende di coraggio che potrebbero essere abitudine. Ma non sempre è così e per questo la vita di Luca Trapanese diventa quell’eccezione eccezionale che merita di essere raccontata per mostrare a tutti come nella vita si possa reagire a tutto, scegliendo di aiutare chi – fin dalla sua nascita – si è trovata di fronte a immense difficoltà. E la piccola Alba, grazie a quella scelta, ora vive immersa tra le braccia di quel padre single che ha deciso di adottarla. Ha scelto proprio lei, nonostante la sua disabilità. Altri genitori l’avevano “scartata”, ma lui ha scelto lei e oggi dice che avrebbe “comunque scelto lei”. Luca Trapanese e la sua scelta di adottare ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) La suarientra nel cassetto di quelle vicende di coraggio che potrebbero essere abitudine. Ma non sempre è così e per questo la vita didiventa quell’eccezione eccezionale che merita di essereta per mostrare a tutti come nella vita si possa reagire a tutto, scegliendo di aiutare chi – fin dalla sua nascita – si è trovata di fronte a immense difficoltà. E la piccola Alba, grazie a quella scelta, ora vive immersa tra le braccia di quel padreche ha deciso di adottarla. Haproprio lei, nonostante la sua disabilità. Altri genitori l’avevano “scartata”, ma lui halei e oggi dice che avrebbe “lei”.e la sua scelta di adottare ...

