Allegri non ha dubbi: "Quest'anno obiettivo quarto posto. Scudetto? Lo vince l'Inter, è la più forte" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il pareggio conquistato in extremis a Bergamo ha di fatto eliminato la Juventus dalla corsa tricolore, ammesso che ci sia mai entrata, ma altresì consolidato l'obiettivo Champions. obiettivo... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il pareggio conquistato in extremis a Bergamo ha di fatto eliminato la Juventus dalla corsa tricolore, ammesso che ci sia mai entrata, ma altresì consolidato l'Champions....

Advertising

GiovaAlbanese : Ci sono possibilità ma non è così scontata la cessione immediata di #KaioJorge, sul quale è forte il #Basilea. Pur… - GiovaAlbanese : ?? #Bernardeschi non parte con la squadra per #AtalantaJuve, ma da lunedì sarà completamente a disposizione di… - SkySport : Allegri dopo Atalanta-Juve: 'Lo scudetto lo vince l'Inter. E non gufo' #SkySport #SkySerieA #SerieA… - PietroSarti1 : @SCUtweet @ficulle39 @massimozampini @AzzoJacopo Al momento i risultati di Allegri sono in linea con quelli dell'al… - antonio_staglia : RT @girpelliano: Allegri: “pensavo che mi volesse chiedere il contrasto su De Sciglio” Giornalista: “ il contrasto su De Sciglio???Quale è… -