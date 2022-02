Adani: “Milan non una squadra di calcio, ma un gruppo di lavoro coeso” (Di martedì 15 febbraio 2022) Daniele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, ha speso delle belle parole nei confronti del Milan: ecco le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 febbraio 2022) Daniele, ex calciatore e oggi opinionista, ha speso delle belle parole nei confronti del: ecco le sue dichiarazioni

Advertising

PianetaMilan : @leleadani : “ @acmilan non una squadra di calcio, ma un gruppo di lavoro coeso” #ACMilan #Milan #SempreMilan - _brigno : @loocaferree @Gaucho_RN paperumma disadattato (vieri) il cane di ferro può fare coppia in mediana con tonali (vento… - Luissss97 : Adani quando parla di Milan si gasa, godo - milan_corner : RT @letMoncadacook: 'Sono le 21:49, partiamo da Napoli-Inter. Lanciamo qualche missile.' (Adani) 'Ti dico la verità, io non ho visto la pa… - fedecancy : Adani, Cassano, Vieri e Ventola. 4 interisti di primo ordine parlano di Milan con più lucidità del 75% del Milan Twitter. -